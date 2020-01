Reddito di Cittadinanza a rischio: come richiederlo a Febbraio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Reddito di Cittadinanza è a rischio a Febbraio per più di un milione di famiglie. Gli aventi diritto potrebbero non ricevere Reddito di Cittadinanza e della pensione di Cittadinanza se prima non aggiornano i dati del proprio ISEE per l’anno 2020. A dover compiere questa procedura sono più di un milione di famiglie. L’Inps, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ha pubblicato nella giornata di Lunedì 20 Gennaio i dati riguardanti i beneficiari secondo le direttive del governo giallo-verde. L’indicatore presentato l’anno precedente non sarà più valido, quindi sarà necessario la dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Per il mese di Gennaio non ci saranno problemi e il 27 del mese gli aventi diritto riceveranno il proprio bonus normalmente. Reddito di Cittadinanza a rischio: aggiornare ISEE Per non vedersi sospesa l’emissione del Reddito di Cittadinanza i ... notizie

