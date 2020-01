Proiezioni meteo climatiche PRIMAVERA 2020: non buone, per ora (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Siamo giunti al giro di boa stagionale e si pensa già a come potrebbe essere la PRIMAVERA. C'è qualche preoccupazione, inutile negarlo. Preoccupazioni legate all'assenza dell'Inverno, preoccupazioni dettate dal fatto che le anomalie invernali potrebbero riversarsi - in senso opposto - sulla stagione primaverile. Ciò detto, cosa suggeriscono i modelli stagionali? Premesso che non dobbiamo mai dimenticarci che trattasi di trend climatici, il modello europeo ECMWF ipotizza scenari simili al trimestre invernale. E' possibile notare grosse strutture cicloniche sul Polo Nord e nell'Atlantico settentrionale, evidentemente pattern AO (Oscillazione artica) e NAO (Oscillazione nell'Atlantico settentrionale) positivi. Le alte pressioni potrebbero prevalere sul Nord Pacifico, sull'Atlantico occidentale e in Europa. Un altro elemento da tenere in considerazione è un'anomalia di ... meteogiornale

zazoomnews : Meteo tendenza per FEBBRAIO non promette nulla di buono. Ultime proiezioni - #Meteo #tendenza #FEBBRAIO #promette - zazoomblog : Meteo tendenza per FEBBRAIO non promette nulla di buono. Ultime proiezioni - #Meteo #tendenza #FEBBRAIO #promette -