Polizia, continua la battaglia degli allievi esclusi dal concorso: “Nessuna elemosina, il nostro è un diritto” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Polizia, prosegue la battaglia degli allievi agenti esclusi dal concorso: la manifestazione a Montecitorio Quel pasticciaccio brutto degli allievi agenti della Polizia di Stato, esclusi dal concorso bandito nel maggio 2017 e volto all’assunzione di 1.148 nuove reclute, ancora non si è risolto. Anzi, ad oggi la soluzione appare ancora lontana. Nella giornata di mercoledì 22 gennaio 455 idonei con riserva hanno organizzato una manifestazione davanti a Montecitorio per far sentire, nuovamente e con ancora più forza, la loro voce. Perché, nonostante le loro grida siano forti ed insistenti, la situazione è ancora tutta in via di definizione e il futuro di questi ragazzi rimane nebuloso. Ragazzi giovani, alcuni dei quali per quel concorso, per inseguire il sogno della divisa, hanno anche lasciato il lavoro e adesso sono in attesa di un’assunzione che è già in ritardo di ... tpi

ineeducameron : Se non dovesse bastare, chiamerò la polizia. A me sembra assurdo! I professori intervengono fino ad una certa, quin… - Lucoprofene : RT @JigginoRuss: @rbo10525 Le testimonianze di due persone recluse nel lager di Gradisca d'Isonzo sui pestaggi della polizia contro chi cer… - verdeacqua1209 : RT @albolivieri: @il_piccolo > Lo stesso giornale il giorno prima ha chiamato “ultrà di sinistra” chi denuncia che, con ogni probabilità, E… -