Petkovic assicura: «Scudetto, la Lazio c’è…» – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’ex allenatore della Lazio, Vladimir Petkovic, ha parlato in merito al prossimo Europeo e alle possibilità di Scudetto dei biancocelesti Tornerà a Roma alla guida della sua Svizzera che all’Europeo è nello stesso girone dell’Italia. Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Premio Gianni Brera. Ecco le sue parole riportate da TMW. Lazio – «Stanno facendo benissimo, non da ieri, e hanno acquisito una fiducia e una costanza molto importante. Con questa posizione in classifica dimostrano tutto il loro valore. Scudetto? La matematica dice di sì. Credo che possa competere, ha una partita in meno e può avvicinarsi ancora di più. Sarà la terza incomoda, molto pericolosa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

