ONDA di quasi 20 metri travolge campione di surf. Il video è impressionante (Di mercoledì 22 gennaio 2020) V1 Un'ONDA alta più di 18 metri ha travolto il surfista brasiliano Felipe "Gordo" Cesarano a Nazaré, in Portogallo, durante l'evento "Gigantes de Nazaré" che si è tenuto nei giorni scorsi in quella che è una località presa d'assalto per il surf estremo. Le immagini appaiono impressionanti, ma l'atleta professionista fortunatamente è riaffiorato in superficie ed è stato soccorso dal suo compagno di squadra Pedro Scooby Viana, senza che vi siano state quindi particolari conseguenze. Questo è un luogo davvero mitico per i surfisti più estremi: si tratta di Nazarè, nell'Estremadura portoghese e qui le mareggiate invernali producono onde gigantesche, che arrivano ad essere alte ben oltre un palazzo di 10 metri. Si tratta di autentici mostri colossali, difficili anche solo da immaginare. I migliori surfisti del mondo si cimentano costantemente in questa località, dove ... meteogiornale

RaggedyMan6 : Certo che la Mediaset non una nulla da fare che incasinare tutto eh. Sulla programmazione c’è: Rossana in onda me… - knkheejune_ : @Everglow__Onda diciamo quasi mai, ma tu in ogni caso non le hai mai rotte. ?? oh? aspetta, vuoi il prosciutto anche… - AngeloSals : @brunellarovetta @alfosignorini Ma cosa c’entra appassiona, non è normale mandarlo in onda quasi tutte le sere, man… -