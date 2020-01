M5S, Luigi Di Maio si dimette: l’annuncio in riunione con i ministri pentastellati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luigi Di Maio si dimette da capo politico del Movimento 5 Stelle. Dopo oltre un’ora, è terminato l’incontro con gli altri ministri pentastellati, a Palazzo Chigi. Durante la riunione, il ministro degli Esteri del governo Conte II ha annunciato l’irrevocabilità delle sue dimissioni da leader del M5S. «A parte che non mi piace commentare le indiscrezioni» credo che «Di Maio sia stato tirato per la giacchetta in questi giorni. Aspettiamo che lui assuma iniziative in questa direzione e poi commenterò». Lo dice ai microfoni di Rtl il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a proposito delle indiscrezioni secondo cui Luigi Di Maio sarebbe pronto a lasciare la leadership del Movimento 5 Stelle. «Se questa fosse la sua decisione – prosegue il premier – lo rispetterò. Se dovesse maturare questa decisione, lo farà col massimo senso di responsabilità. E sicuramente ... newscronaca.myblog

