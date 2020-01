L’occupazione femminile aumenta ma resta ancora molto da fare. E ora è tutto in mano alla Camera (Di mercoledì 22 gennaio 2020) di Giuseppe Pennino * I recenti dati Istat sul mercato del lavoro hanno evidenziato a novembre 2019 una crescita degli occupati che aumentano di 41mila unità. Inoltre cresce il dato occupazionale delle donne, con un +35mila rispetto ad ottobre 2019. Il dato congiunturale è senz’altro incoraggiante, ma molta strada rimane da fare sia per favorire l’accesso delle donne al mondo del lavoro che per superare il cosiddetto gap retributivo di genere e per rafforzare misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Numerosi studi indicano, infatti, un maggior benessere e un miglior funzionamento del sistema economico e del mercato del lavoro quando il coinvolgimento attivo delle donne cresce. La crescita del tasso di occupazione femminile, stando a questi studi, può rappresentare uno stimolo fortissimo alla crescita del Pil. Anche se negli ultimi dieci anni la situazione è migliorata, in ... ilfattoquotidiano

ilfattoblog : L’occupazione femminile aumenta ma resta ancora molto da fare. E ora è tutto in mano alla Camera - Noovyis : (L’occupazione femminile aumenta ma resta ancora molto da fare. E ora è tutto in mano alla Camera) Playhitmusic - - FondHforHuman : Oggi abbiamo organizzato a Padova un #workshop per il bando Refresh your skills della @RegioneVeneto, indirizzato a… -