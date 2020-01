LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 8-13, Champions League basket 2020 in DIRETTA: buon inizio sardo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Debutto in maglia Dinamo per Dwight Coleby. 3′ da giocare nel quarto. 13-20 Reynolds mette a segno la prima tripla per i suoi. 5-0 di parziale francese. 10-20 Inglis a bersaglio da centro area cadendo indietro. 8-20 Spissu!!! Tripla anche per lui. 4/7 Dinamo dall’arco in questo inizio. 8-17 Libero a bersaglio e massimo vantaggio. 8-16 TRIPLA DI VITALI CON FALLO!!! Spara dall’angolo senza pensarci e subisce anche il fallo di Serron. 5′ giocati in questo primo quarto, buon inizio sardo. 8-13 Liberi per Vitali, fermato fallosamente da Scrubb. 2/2 per l’ex Andorra. 8-11 I francesi volano in transizione e Traoré in sottomano sigla il -3. 6-11 Long two a segno per Serron. 4-11 Segna il libero supplementare l’ex della partita. 4-10 Spissu serve Bilan spalle a canestro, il croato realizza e subisce il fallo di ... oasport

OA_Sport : LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -