LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Settebello eliminato ai quarti. Berrettini e Sinner eliminati agli Australian Open (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Il ceco Michal Brezina ha ottenuto il miglior punteggio nello short program degli Europei 2020 di pattinaggio artistico che sono incominciati oggi a Graz – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 17.00 PALLANUOTO – Si conclude ai quarti di finale l’avventura dell’Italia agli Europei. Il Settebello sconfitto dal Montenegro – CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DEL MATCH 16.30 CICLISMO – Diversi corridori sono usciti malconci dalla caduta che ha interessato parte del gruppo al Tour Down Under – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 16.15 GOLF – Grande attesa per gli azzurri che saranno impegnati al Dubai Desert Classic tappa dell’European Tour 2020 – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 16.00 CICLISMO – Anche Richie Porte e Simon ... oasport

Calab_Magnifica : LIVE Teramo-Catanzaro, la diretta scritta di - OA_Sport : LIVE Italia-Montenegro pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: ostacolo balcanico verso le semifinali - wwwSPORTit : La diretta di Napoli-Lazio 1-0. Un gol di Insigne e due espulsi: azzurri in semifinale di Coppa Italia… -