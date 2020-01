LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6 6-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: è super tie-break finale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Servizio vincente di Thompson, che ha ancora un altro turno di battuta. 1-0 Fognini, rovescio largo di Thompson. Ricordiamo ancora: questo tie-break non si gioca ai 7 punti, ma ai 10. Oramai ogni Slam ha un sistema diverso per decidere le partite al set decisivo. 6-6 Ed è super tie-break. Vantaggio Thompson, servizio e dritto. 40-40 Dritto in rete di Fognini, Thompson di nuovo si dimostra accanito nella propria resistenza soprattutto su un paio di rovesci non semplici. 30-40 MATCH POINT Fognini: bravissimo Thompson, ribalta lo scambio dopo una gran risposta di dritto di Fognini e chiude il punto con il dritto a campo aperto. 15-40 DUE MATCH POINT Fognini! Finisce in rete il rovescio di Thompson. 15-30 Il nastro ferma in maniera perfida il passante di Fognini con il rovescio, sarebbe stato vincente e si era peraltro preparato benissimo ... oasport

