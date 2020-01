LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 3-6 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel quarto set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima esterna di Thompson. 30-15 Dritto di Fognini che sorprende Thompson. 30-0 Prende bene la rete Thompson. 15-0 Buona prima di Thompson, centrale. 2-1 Fognini, rovescio sul nastro di Thompson. 40-30 Stavolta il chip&charge di Thompson riesce, con dritto e volée anch’essa di dritto. 40-15 Sbaglia di rovescio Fognini. 40-0 Servizio vincente di Fognini. 30-0 Buona prima centrale di Fognini. 15-0 Stavolta la spinta di dritto di Fognini funziona. 1-1 Spinge bene da fondo Fognini, ma l’ultimo dritto è appena fuori. 40-30 Dritto piuttosto complicato per Fognini, che esce di poco. 30-30 Gran dritto di Fognini, che chiude con lo smash. 30-15 Fognini risponde male di dritto su servizio esterno di Thompson. 15-15 Non controlla il dritto vicinissimo alla riga Thompson sulla risposta di Fognini. 15-0 Buona prima di Thompson. 1-0 ... oasport

