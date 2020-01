LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 3-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro accorcia le distanze provando a rimanere in gioco nel secondo set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto per l’americano: non perfetti, ma alla fine efficaci. 4-3 Berrettini torna a “fare il suo” accorciando le distanze. 40-15 Errore di Sandgren col dritto in controbalzo. 30-15 Il copione si ripete. 15-15 Adesso arriva una buona prima per Berrettini, che cerca di aggrapparsi al servizio. 0-15 Scambio che si sviluppa su tutto l’arco del campo e che vede l’americano essere più pimpante e reattivo del romano: in questa fase di gioco, la tenuta psicologica è molto diversa. 4-2 Ci si mette anche il nastro contro l’azzurro, ma Sandgren al momento merita questo vantaggio. 40-15 Berrettini sciupa l’ennesima risposta mandando la pallina DIRETTAmente fuori. 30-15 Sbaglia di pochissimo il dritto incrociato lo statunitense. 30-0 Ace di Sandgren. 15-0 Servizio e dritto: l’americano non ... oasport

