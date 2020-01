F1, Ne parliamo con…Paolo Filisetti: “La Ferrari può essere competitiva nel 2020. Vettel-Leclerc? Vedo il tedesco in partenza” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sono passati 13 anni dall’ultimo titolo del Mondiale piloti di F1 in casa Ferrari. Il finlandese Kimi Raikkonen, in quella rocambolesca gara di Interlagos (Brasile), conquistò l’ultimo iride della storia gloriosa del Cavallino Rampante. Un digiuno molto lungo per la scuderia di Maranello che il dominio della Mercedes ha contributo a rendere ancor più gravoso. L’era dei motori ibridi è concisa con l’egemonia della Stella a tre punte e la domanda è sempre la stessa: “Riuscirà la Rossa a vincere il campionato?”. Difficile sapere se nel Mondiale 2020, che scatterà il 15 marzo dall’Albert Park di Melbourne (Australia), vi sarà il ritorno ai vecchi fasti. Indubbiamente, il target è complicato. Le Frecce d’Argento godono di una condizione ideale: pilota di riferimento super consistente (Lewis Hamilton), un team vincente e una macchina sempre ... oasport

