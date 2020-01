Ex Ilva, 3 esplosioni nella notte a Taranto: "C'è bisogno di manutenzione" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Solo 2 giorni fa ArcelorMittal ha annunciato la chiusura dell'Acciaieria 1 nello stabilimento di Taranto a partire dal primo di marzo, con conseguente collocazione di 250 lavoratori in cassa integrazione guadagni. La notizia ha messo in agitazione i sindacati, che questa mattina hanno reso noto un incidente avvenuto la notte scorsa nell'impianto Idf a servizio del Convertitore 1 dell'Acciaieria 2: "questa mattina alle ore 4,30, vi sono state diverse deflagrazioni all'impianto Idf a servizio del convertitore 1 di acciaieria 2. Si sono aperti diversi squarci alle tubazioni, nei pressi del pulpito stiring, laddove c'è transito di personale per le normali attività di affinazione".Fiom e Uilm hanno sottolineato come l'Acciaieria 2 non possa "sostenere l'aumento produttivo a 3 convertitori" che si renderebbe necessario proprio in ragione della chiusura dell'Acciaieria 1: "ArcelorMittal ... blogo

