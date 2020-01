Donna rapinata della borsetta, arrestato cingalese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Salerno, nella giornata di lunedì, hanno arrestato P.F., cittadino dello Sri Lanka, senza fissa dimora, nullafacente, responsabile di rapina e lesioni personali ai danni di una pensionata di Salerno. Il soggetto, armato di coltello, aveva sottratto la borsa alla malcapitata che riportava una ferita da taglio alla mano sinistra, con lesione tendinea, giudicata con prognosi di 30 giorni. Lo straniero, dopo la rapina, è stato inizialmente inseguito da alcuni passanti e subito dopo bloccato dai militari dell’Arma che dopo le formalità di rito lo hanno tradotto pressola Casa Circondariale di Salerno. L'articolo Donna rapinata della borsetta, arrestato cingalese proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Coelusxxx : RT @romatoday: Colpisce donna con un pugno per rapinarla, messo in fuga dai passanti - romatoday : Colpisce donna con un pugno per rapinarla, messo in fuga dai passanti - emobranco : RT @SkyTG24: Casale Monferrato, donna aggredita e rapinata in piazza Castello -