Dario Argento torna in tv: sarà showrunner di una serie thriller (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dario Argento torna in tv: Iervolino Entertainment gli ha affidato la direzione, in qualità di showrunner, nonché la regia del primo episodio di una serie tv di genere thriller.La serie, di cui non si conosce ancora il nome, sarà articolata in quattro episodi da 50 minuti l'uno, prodotta insieme alla Iervolino anche dalla maltese Talulah, la spagnola Neo Art Proucciones e da Alberto Tarallo.Dario Argento torna in tv: sarà showrunner di una serie thriller pubblicato su TVBlog.it 22 gennaio 2020 10:47. blogo

