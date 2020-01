Dalla pirateria dei libri danni per 1,3 miliardi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oltre 36 milioni di copie perse in Italia. Gli editori: «L’illegalità costringe gli onesti a pagarli di più» lastampa

LaStampa : Dalla pirateria dei libri danni per 1,3 miliardi - SimoDGregorio92 : RT @MicheleAnt96: Oggi al #MIBACT per la presentazione dell’indagine @IpsosItalia sui danni provocati dalla pirateria nel mondo del libro e… - luckymaci : #Editoria, danni enormi dalla #pirateria #online: 8mila posti di lavoro in fumo -