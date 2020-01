Curiosità | Le regole per un selfie perfetto? Te le diamo noi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Curiosità | Le regole per un selfie perfetto? Te le diamo noi, segui passo passo come essere bellissima nei tuoi scatti e scopri gli errori più comuni e come evitarli Sei sempre alla ricerca del selfie perfetto ma proprio non ci riesci? Non preoccuparti, oggi ti sveliamo alcune piccole e astute regole da seguire per … L'articolo Curiosità Le regole per un selfie perfetto? Te le diamo noi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

44after44 : @PirasPier @gzibordi Ma poi perché voi non prendete il mese di agosto di vacanze? Per curiosità che titolo di stud… - sicurmoto : RT @sicurauto: Ztl a Milano: mappa, regole e orari - sicurauto : Ztl a Milano: mappa, regole e orari -