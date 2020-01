Celli: anche in commissione M5S in confusione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “Lo psicodramma di ieri in Aula si e’ ripetuto oggi in commissione Ambiente, con la maggioranza nel ruolo di oppositore a se stessa. Dopo quattro anni di decisioni mancate si arriva a scegliere il sito sbagliato per una discarica che e’ diventata indispensabile, visto il fallimento di tutte le alternative messe in campo dalla Giunta Raggi. Vertici in Ama cambiati in media ogni 6 mesi, piani industriali inesistenti, bilanci non approvati, personale insufficiente, obiettivi non raggiunti per differenziata e ciclo dei rifiuti: tutto questo ha portato Roma all’emergenza e per questo e’ stata imposta dalla Regione l’individuazione di un sito di servizio per il trattamento dei rifiuti.” “Ma perche’ il Campidoglio l’ha individuato a poca distanza da Malagrotta? Non sono bastati 50 anni di veleni? La Sindaca ha dimenticato ... romadailynews

romadailynews : Celli: anche in #commissione M5S in confusione: #Roma – “Lo psicodramma di ieri in Aula si… - LiberoPetrucci : @Celli_Seba Anche sticazzi. Il problema è il Corriere. - Celli_Seba : @LiberoPetrucci Se era segreta, perché non custodisce nella segretezza anche la sua fine? -