Calciomercato Napoli, intesa di massima con l’Inter per Politano (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: gli azzurri vogliono farsi un regalo per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e sono pronti ad affondare il colpo per Matteo Politano dell’Inter. Calciomercato Napoli Il Napoli irrompe su Matteo Politano. L’esterno d’attacco dell’Inter, che sembrava a un passo dalla Roma, dopo aver effettuato anche le visite mediche, salvo poi veder sfumare tutto per la vicenda Spinazzola, potrebbe essere il regalo per la qualificazione alle semifinali di coppa Italia conquistate ieri. Secondo quanto riferisce il sito di Gianluca di Marzio, l’affare è stato impostato sulla base di un acquisto a titolo definitivo o di un prestito con obbligo senza condizioni, una formula che la Roma non riesce a garantire. Si tratta di un’operazione da circa 25 milioni di euro. Già domani il Napoli proverà a trovare un accordo con Politano, che ha ... 2anews

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Napoli-#Politano, la situazione ?? - DiMarzio : #Samp e #Napoli vicinissime all’intesa totale per #Tonelli -