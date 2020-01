Bimba di 2 mesi muore per overdose di anfetamine in Usa, uccisa dal latte materno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La donna aveva riferito che si trattava di un tragico incidete, che si era addormentata al fianco della figlia schiacciando e soffocandola la neonata nel sonno. Dopo le perizie medico legali sul corpicino della piccola, è emersa però una verità ancora più agghiacciante. Ad ucciderla sarebbe stata sempre la madre ma assumendo droga e continuando ad allattarla al seno. uccisa a soli due mesi da una overdose letale di anfetamine assunte attraverso il latte della madre che faceva uso di droga durante l’allattamento la seno. È la terribile storia che arriva da un sobborgo di Plymouth, capoluogo della Contea di Marshall, nello Stato dell’Indiana, negli Stati Uniti d’America. La tragedia si è consumata alla fine del dicembre scorso ma solo ora gli esami post morte hanno stabilito che ad uccidere la Bimba è stata la droga assunta dalla madre. Quando i soccorsi medici erano ... limemagazine.eu

