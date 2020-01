Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 11:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Venere trovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio quarta vittima per il virus in Cina primo caso sospetto in Australia controlli sui voli il virus si trasmette da persona a persona la conferma è giunta dalla Commissione salute pubblica del governo cinese Domani riunione del comitato di emergenza dell’organizzazione Mondiale della sanità la giunta per le immunità del Senato ha bocciato la relazione del presidente Maurizio Gasparri dando così il primo via libera al processo Matteo Salvini per la vicenda della nave contro il No il processo decisivo il voto come annunciato dei cinque componenti leghisti dell’organismo mentre gli esponenti della maggioranza non hanno partecipato alla riunione definita illegittima i componenti di Forza Italia e l’Italia hanno votato a favore della relazione Gasparri da regolamento del ... romadailynews

Pomezia. Getta cagnolina e i suoi cuccioli in un sacco per farli morire: identificato e denunciato