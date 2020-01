Successo per l’open day dell’I.C. Bosco Lucarelli di Benevento (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Open day, una “giornata aperta” offerta alle famiglie per conoscere la scuola ed entrare in contatto con lo staff che la gestisce. Un’occasione per visitare gli spazi e conoscere le attività che vengono proposte. Partendo da questa filosofia, l’IC “Bosco Lucarelli”di Benevento ha dato vita ad una giornata ricca di emozioni. Tutti i docenti, sotto l’attenta regia della Dirigente Scolastica Silvia Vinciguerra, hanno realizzato degli splendidi laboratori, dall’espressivo creativo, allo scientifico tecnologico, senza escludere linguistico e coreutico musicale. Una nutrita partecipazione ha visto rinascere il rione Libertà che, non dimentichiamo, nemmeno un anno fa, si vedeva privato di due storiche strutture. Tutto il corpo docenti ha saputo creare all’interno dei propri indirizzi un percorso trasversale dalle molteplici sfaccettature, attirando ... anteprima24

