“Sono io la str***”. Antonella Elia regina del GF Vip. Quello che ha combinato non passa inosservato (Di martedì 21 gennaio 2020) Antonella Elia è senza dubbio una delle donne che più sta facendo parlare di sé nella nuova stagione del Grande Fratello Vip. La Elia riesce a creare scalpore anche solo quando fa i nomi di chi andrà in nomination. Cosa, per esempio, che è successa durante la quinta puntata del reality. Antonella e Patrick si sono ritrovati a dover fare un nome tra Ivan Gonzalez e Licia Nunez. E lei ha deciso di nominare Ivan per un motivo: “Io con Licia ci dormo anche, è la mia amica!”. Poi se la prende anche con Patrizk: “E comunque lui non dice nulla… Alla fine la stronz* sono sempre io!”. Alla fine della puntata si parla di nuovo di Fernanda Lessa che non ha abbracciato Antonella dopo le confessioni sulla sua dipendenza dall’alcol. “Ma tutti combattono con la vita tutti i giorni, invece qua tutti a fare i buonisti. Ma sti gran caz*i!”. La quinta puntata è stata molto movimentata: Antonella Elia ha ... caffeinamagazine

