Sono 23 gli smartphone Huawei compatibili con EMUI 10 il 21 gennaio | lista completa

Roma - sfumato Politano - Sono Suso e Bernardeschi gli obiettivi di mercato : La Roma deve sostituire l'infortunato Zaniolo, sfumata l'opportunità di chiudere la trattativa per Matteo Politano i giallorossi puntano un calciatore del Milan e uno della Juventus. Il d.s. Petrachi pensa allo spagnolo Suso, in uscita, e soprattutto a Federico Bernardeschi, calciatore anche della Nazionale.Continua a leggere

Sardine - Conte : “Nessun invito - Sono attento a non mettere il cappello. Ma se vogliono - Sono felice di incontrarle”. L’intervento a Sono le Venti : “Devo precisare che non è partito alcun invito da parte mia né da parte del mio staff a incontrare le Sardine, come è stato scritto erroneamente, ma non per spocchia o per distanza rispetto a un movimento così fresco. Semplicemente da parte mia c’è attenzione a non mettere nessun cappello. Ma se loro vogliono un incontro ne sarei felice”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, ospite di Sono le Venti, la nuova trasmissione di ...

Giornata della Memoria - la Segre incontra gli studenti di Milano al Teatro degli Arcimboldi. “Rinunciando all’odio e alla vendetta Sono diventata una donna libera” : “Mi ero nutrita di odio e di vendetta. Sognavo la vendetta, quando il mio carceriere buttò la pistola ai miei piedi, io la vidi e pensai ‘Adesso lo uccido’. Mi sembrava il giusto finale di quello che avevo sofferto. Fu un attimo irripetibile. Ma capii che non avrei mai potuto uccidere nessuno. Non raccolsi quella pistola, da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace che sono anche adesso”. Si è ...

Caso Cucchi - carabinieri imputati non posSono chiedere i danni. Eseguire gli ordini non basta per essere vittime : Dopo aver respinto l’istanza dei legali del Ministero della Difesa, che chiedevano di escludere dalla responsabilità civile il dicastero, il giudice monocratico ha detto no alla richiesta, avanzata da due carabinieri imputati nel processo sui depistaggi del Caso Cucchi, di costituirsi parte civile nei confronti di due colleghi co-imputati e superiori in grado. Secondo i legali dei carabinieri Francesco Di Sano e Massimiliano Colombo ...

Tolo Tolo : nel film di Checco Zalone ci Sono anche la compagna e le due figlie : Nel suo ultimo film Tolo Tolo, Checco Zalone ha voluto anche la sua compagna Mariangela Eboli e le loro due figlie Greta e Gaia Medici: ecco dove compaiono. Tra i tanti personaggi di Tolo Tolo, Checco Zalone ha voluto accanto a sé anche la sua compagna Mariangela Eboli e le loro due figlie, Greta e Gaia Medici, affidando a ciascuna di loro un piccolo cameo. In Tolo Tolo Mariangela Eboli appare in una scena all'inizio: è una dei parenti che ...

Sanremo 2020 : quali Sono le canzoni migliori e peggiori secondo i giornalisti (classifica) : Sanremo 2020 canzoni: venerdì 17 gennaio i giornalisti della carta stampata e dei principali siti web hanno ascoltato in anteprima i 24 brani che i cosiddetti big porteranno al Festival. Il sito TvChi ha raccolto i voti dati da dieci dei principali critici musicali per stilare una classifica che, seppur parziale, può far capire i gusti della stampa (una delle quattro giurie che incideranno sulla scelta del vincitore del Festival). I dieci ...

Mal di testa - con un’iniezione mensile si posSono prevenire gli attacchi di emicrania : Entro la fine dell'anno sarà disponibile in Italia il fremanezumab, un anticorpo monoclonale umanizzato che permette di prevenire gli attacchi di emicrania con una singola iniezione mensile o trimestrale. Già approvato dall'FDA e dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), e al momento sotto indagine dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. La terapia è efficace, sicura e ben tollerata.Continua a leggere

Dolore al collo - dalle cause ai rimedi : quali Sono gli errori più comuni e quando è un campanello d’allarme di altre patologie : Dai movimenti sbagliati, agli sbalzi di temperatura, fino alle patologie associate, il Dolore al collo può avere diverse cause: in genere si tratta di un senso di malessere che viene percepito a livello del collo, ovvero la regione corporea che connette il tronco con la testa. sono molte – spiega in un approfondimento l’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento ...

Napoli Lazio - Inzaghi : «Luis Alberto out - gli azzurri Sono una grande squadra» : Simone Inzaghi ha parlato al sito ufficiale della Lazio alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue parole Simone Inzaghi ha parlato al sito ufficiale della Lazio alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli. Queste le parole del tecnico biancoceleste. Napoli – «Sappiamo che avversario affronteremo domani: il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. ...

Anna Oxa contro la Rai : “Sono sulla lista nera - non mi vogliono e non mi pagano l’infortunio” : Ospite a Live - Non è la D'Urso, la cantante ha spiegato i motivi per cui da anni è assente dalla Rai. In seguito all'infortunio a Ballando con le stelle, mai risarcito, le sue ospitate sarebbero bloccate: "Hanno usato come scusa il nostro contenzioso legale, che però ho aperto solo l'anno scorso".Continua a leggere

George Clooney e la moglie Amal Sono in crisi (e la colpa sarebbe proprio dell’attore) : George Clooney in crisi con la moglie Amal Alamuddin Pare ci sia aria di crisi fra George Clooney e la moglie Amal Alamuddin. Lei sembra stanca del “brutto carattere” dell’attore. Secondo alcune indiscrezioni George Clooney “risponderebbe sempre male” alla moglie Amal. Il tabloid statunitense International Business Times scrive che “George Clooney dà ordini ed è sempre nervoso. Il set lo rende ...

Oscar 2020 | chi Sono gli attori favoriti per l’Academy Award : Manca meno di un mese all’attesissima “notte degli Oscar”, che si svolgerà il prossimo 10 febbraio, quando finalmente conosceremo i nomi dei vincitori. Scopriamo insieme chi sono i favoriti nella categoria di miglior attore protagonista e non protagonista. Indovinare a chi andrà il riconoscimento per il miglior attore protagonista, quest’anno, è forse la scommessa più […] L'articolo Oscar 2020 | chi sono gli attori favoriti per l’Academy ...

"Va di moda bere per stordirsi e gli alcolici Sono la prima causa di morte dai 16 ai 22 anni" : “Il corpo ha tre sistemi per difendersi dall’alcol: il vomito, il respiro che lo elimina al 10-15 per cento attraverso i polmoni, il fegato che lo neutralizza all’80 per cento con l’alcoldeidrogenasi. Ma questo enzima nei ragazzi fino a 18-19 anni non c’è. Già quindici minuti dopo aver bevuto, tutto l’etanolo è in circolo nel sangue. Ecco spiegate le stragi sulle strade”. Il ...