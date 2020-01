Serena Enardu contro Barbara d’Urso | Retroscena su Pago al GF Vip (Di martedì 21 gennaio 2020) Serena Enardu, nelle scorse ore, si è lasciata andare a qualche frecciatina verso Barbara d’Urso per poi rivelare un inedito Retroscena su Pago al Grande Fratello Vip Serena Enardu, sul profilo Instagram, non le ha di certo mandate a dire. Nemmeno quando si tratta di una conduttrice popolare come Barbara d’Urso. Cosa è successo? La … L'articolo Serena Enardu contro Barbara d’Urso Retroscena su Pago al GF Vip è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

infoitcultura : Serena Enardu parla del confronto tra Miriana Trevisan e Pago: “Non mi interessa parlare, non mi piace” - infoitcultura : Serena Enardu commenta su Instagram l’incontro fra Pago e Miriana Trevisan - infoitcultura : Serena Enardu alla (ri)conquista di Pago, il nostalgico gesto sui social: “Mi manchi” -