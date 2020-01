Seregno: schiaffi e bacchettate, Lividi sui bambini che non vogliono Islam (Di martedì 21 gennaio 2020) Seregno. Nel doposcuola frequentato da senegalesi, bambini tra i 4 e gli 11 anni avrebbero dovuto imparare l’arabo e l’Islam altrimenti botte e Lividi. Arrestati gli ‘pseudo’ educatori. Una triste vicenda quella che ancora una volta coinvolge bambini, maltrattati per il loro presunto scarso interesse verso la lingua e la religione araba. A Seregno, in … L'articolo Seregno: schiaffi e bacchettate, Lividi sui bambini che non vogliono Islam proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

