Sanremo 2020: un’altra ospitata potrebbe saltare. Ecco di chi si tratta (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 non conosce pace. Sembra che l’ennessima doccia gelata stia per piovere sulla kermesse canora più importante del nostro Paese. A Dicembre, infatti, era trapelata l’indiscrezione che Georgina Rodriguez, l’attuale fidanzata di Cristiano Ronaldo, avrebbe calcalto il palco dell’Ariston come ospite. Oggi, secondo il quotidano La Stampa, la modella potrebbe non partecipare come ospite durante una delle serate del Festival di Sanremo 2020. Georgina Rodriguez ha 25 anni e su Instagram conta circa 15 milioni di followers. La sua presenza era prevista per la serata del 6 Febbraio, in compagnia della conduttrice albanese Alketa Vejsiu. Eppure il contratto della Rodriguez sembrerebbe essere bloccato da venerdì della scorsa settimana. La giornalista de La Stampa, Michela Tamburrino, scrive: Qui sembra che il compenso conta. Sembra ... trendit

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - repubblica : Furbetti del cartellino a Sanremo, assolti il vigile che timbrava in mutande e altri nove - RedRonnie : Red Ronnie furioso contro Junior Cally: ‘non deve salire sul palco di Sanremo, è istigazione alla violenza’ -