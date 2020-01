Ogni giorno entra nel suo bar un uomo che beve una birra da solo e poi va via, cosa fa il barista (Di martedì 21 gennaio 2020) Un barista , Benjamin proprietario di un locale a Northampton aveva notato che nel suo bar Ogni giorno entrava un uomo che si sedeva e ordinava una birra, a volte due, beveva pagava e andava via. Quell’uomo, anziano gli faceva una grande tenerezza e così un giorno il barista gli si è avvicinato e ha fatto due chiacchiere con lui e dopo ha scritto i seguente post sui social: “Lui è John, uno dei clienti abituali, tutti i giorni viene nel locale e ordina un paio di birre. Nelle scorse settimane ho notato che non parlava mai con nessuno, che è sempre seduto da solo. Oggi ho colto l’occasione per sedermi con lui a fare due chiacchiere. John mi ha raccontato che non ha più nessuno perché tutti i suoi familiari sono morti, che vive da solo e non parla mai con nessuno. Infatti era molto sorpreso che fossi venuto al suo tavolo per parlare con lui ed era molto felice. Ho ... baritalianews

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 8… - fanpage : 'A me dispiace da matti avere 90 anni e sapere che ho pochi anni ancora davanti anche se gli odiatori ogni giorno m… - graziano_delrio : Le chiamiamo #Sardine ma sono migliaia di persone che credono nella Costituzione, nella tolleranza e nella solidari… -