Matteo Renzi dice no al lodo Conte sulla prescrizione (Di martedì 21 gennaio 2020) Può essere il “lodo Conte” che distingue condannati da assolti la soluzione sulla prescrizione? “Assolutamente no: viola i principi costituzionali. L’essere o meno colpevole non si valuta in primo grado ma alla fine del percorso e quindi introdurre una diffeRenziazione tra la condanna e l’assoluzione in primo grado viola i principi costituzionali. Quindi non è questo il punto. Direi che non c’è un punto di caduta”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Zapping, su Radio 1, mentre è in corso il vertice a Palazzo Chigi.sulla posizione di Italia Viva sulla prescrizione interviene il segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “C’è una maggioranza da tutelare. Chi vota con l’opposizione la indebolisce. Se non saremo soddisfatti del punto di caduta sulla prescrizione faremo approvare ... huffingtonpost

