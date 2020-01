Mappe degli smartphone Huawei migliorano grazie a TomTom (Di martedì 21 gennaio 2020) Le Mappe degli smartphone Huawei faranno un salto di qualità grazie al nuovo accordo della società cinese con quella olandese TomTom.L’azienda di Shenzen è stata costretta a rivolgersi ad un altro attore del mercato dopo il ban da parte degli USA imposto dal presidente Donald Trump.La società olandese di navigazione e mappatura digitale TomTom ha una lunga esperienza nel settore, famosi i suoi navigatori per auto soppiantati dall’arrivo di Google Maps sugli smartphone.Mappe degli smartphone Huawei migliorano con TomTomNonostante la credenza e l’utilizzo comune, Google Maps non è la soluzione migliore per la navigazione satellitare. Notizie di errori delle Mappe di Mountain View non sono rare a differenza di quelle del famoso TomTom.Il navigatore satellitare europeo è molto noto per la sua qualità e tra i più diffusi nelle auto di tutto il mondo. Poi è arrivata la ... pantareinews

