LIVE Australian Open 2020, risultati 21 gennaio in DIRETTA: Fognini rimonta e offende l’arbitro, Sinner autoritario, tra poco Camila Giorgi (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO FABIO Fognini INSULTA L’ARBITRO: “NON SEI ALL’ALTEZZA” CLICCA QUI PER IL LIVE DELLA PROSECUZIONE DI SINNER-PURCELL (SECONDO MATCH DALLE 00.30) CLICCA QUI PER IL LIVE DELLA PROSECUZIONE DI Fognini-OPELKA (SECONDO MATCH DALLE 00.30) 5.55: Aggiornamenti torneo femminile: Sasnovich (Blr)*-Minnen (Bel) 6-7, 1-2, Samsonova (Rus)*-Ostapenko (Lat) 1-4, Tomljanovic (Aus)-Sevastova (Lat)* 0-0 5.54: Tiene il servizio a 0 Nadal: 3-2 per lo spagnolo 5.51: Dellkien tiene il servizio e pareggia: 2-2 5.50: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 6-4, 6-3, 4-6, 6-6, Vilella (Esp)*-Khachanov (Rus) 6-4, 4-6, 6-7, 3-4, Sandgren (Usa)*-Trungelliti (Arg) 6-1, 6-4, 4-5, Gulbis (Lat)-Auger-Aliassime (Can)* 7-5, 4-6, 1-0, Dzumhur (Bih)*-Wawrinka (Sui) 5-7, 7-6, Halys (Fra)-Kraijnovic (Srb)* 6-7, 6-7, 6-4, Thompson ... oasport

zazoomblog : LIVE Fognini-Opelka 3-6 6-7 (3) 6-4 6-3 7-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: impresa epica dell’azzurro che rimonta… - zazoomblog : LIVE Seppi-Kecmanovic Australian Open 2020 in DIRETTA: sfida durissima contro l’emergente serbo - #Seppi-Kecmanovi… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Lottner Australian Open 2020 in DIRETTA: la marchigiana vuole partire spedita. Si comincia alle… -