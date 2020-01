Il sistema operativo Harmony sarà sui telefoni Huawei, parola di Zhengfei (Di martedì 21 gennaio 2020) C'è da credere all'ultima parola data sul sistema operativo Harmony di Huawei? Lo vedremo nel futuro (forse non proprio immediato) proprio sui modelli del brand? La questione è delicata e controversa e i riscontri ufficiali forniti in proposito sono stati spesso discordanti. L'ultimo della serie apre ad un cambio deciso di rotta del futuro software dell'azienda, chissà se a beneficio o a discapito degli utentiu Come riportato anche da GizChina, al Winter Davos Forum, il fondatore di Huawei ossia Ren Zhengfei non ha utilizzato mezzi termini nel parlare proprio del sistema operativo Harmony (noto in Cina come HongMeng OS). Proprio la soluzione software verrà utilizzata in futuro su telefoni, tablet, TV e altri prodotti Huawei appunto. Quanto appena reso noto dal fondatore dell'azienda di successo, in realtà, non combacia affatto con quanto dichiarato solo qualche tempo fa. Prima ... optimaitalia

