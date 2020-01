I possessori di Nintendo Switch 'possono aspettarsi annunci di giochi durante tutto l'anno' (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel caso in cui qualcuno fosse preoccupato per la line-up di uscite di Nintendo per il 2020, sarà felice di sapere che la grande N ha confermato che altri annunci arriveranno nel corso dell'anno. Questa mattina abbiamo riportato un'infografica che mostrava 20 entusiasmanti giochi in arrivo su Switch nel 2020 e si tratta, in realtà, di un elenco piuttosto vasto già così. Tuttavia, Nintendo vuole mantenere alta l'attenzione dei fan tutto l'anno e ha dichiarato:"Potete aspettarvi annunci durante tutto l'anno, quindi tenete gli occhi aperti per ulteriori giochi che si uniranno a questa lista!".Leggi altro... eurogamer

