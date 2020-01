Guida Tv mercoledì 22 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Programmi tv di oggi mercoledì 22 gennaio Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Juventus – Roma (Coppa Italia) Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×05-06 (qui le trame) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Chi vuol essere milionario? (qui le novità) Rete 4 ore 21:30 CR4 – La repubblica delle donne Italia 1 ore 21:20 Jason Bourne La7 ore 21:15 Atlantide Tv8/SkyUno ore 21:30 Italia’s Got Talent (qui l’elenco finalisti) Nove ore 21:30 Sei giorni sette notti Serie tv e film in Tv Guida Tv mercoledì 22 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×05-06 20 ore 21:10 Shooter 3×13 Finale 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Forever 1×03-04 Giallo ore 21 Vera Paramount Network ore 21:15 La serie infernale – The ABC Murders prima parte (qui la ... dituttounpop

