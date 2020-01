Gregoretti, perché Salvini si è mandato a processo da solo (Di martedì 21 gennaio 2020) Che il voto di ieri della Giunta che ha visto Salvini mandarsi a processo da solo sia una sceneggiata ad usum cretini è provato dal fatto che prima di mettersi a scrivere Le Sue Prigioni il Capitano dovrà attendere molto. Il voto dell’Aula del Senato, l’unico che conta veramente, si dovrebbe svolgere entro il 17 febbraio. E lì il Senato dovrebbe dibattere e decidere sul merito della richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania. Che per legge non deve occuparsi di «stupratori, spacciatori e mafiosi», come reclama Salvini nei suoi ridicoli comizi, ma è chiamato a verificare, per l’appunto, ipotetici reati ministeriali. Gregoretti, perché Salvini si è mandato a processo da solo Spiega oggi Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera che la questione non riguarda le scelte politiche dell’ex titolare del Viminale, bensì la loro compatibilità con il diritto e le norme, ... nextquotidiano

