Eriksen Inter, Mourinho: «Domani col Norwich giocherà» (Di martedì 21 gennaio 2020) Eriksen Inter, Mourinho non ha dubbi: «Domani col Norwich giocherà». Il tecnico spaventa i tifosi nerazzurri La trattativa che potrebbe portare Christian Eriksen all’Inter è nel momento più caldo. Ballano pochi milioni tra la domanda del Tottenham e l’offerta dei nerazzurri, per cui sono attese novità nel breve periodo. Intanto, Domani, gli Spurs saranno impegnati nella gara di Premier League contro il Norwich. Il tecnico José Mourinho non lascia trasparire dubbi in conferenza stampa: «Domani Eriksen giocherà». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : Ausilio a @SkySport: “C’è la nostra offerta ufficiale per Eriksen, aspettiamo risposta. Ora siamo in attesa, ci son… - AlfredoPedulla : #Eriksen: #Inter a 15 milioni dal 15 gennaio. Disponibilità sui bonus, da 2 milioni in su. Da domani il gioco delle… - DiMarzio : #Calciomercato | Nei prossimi giorni, l'#Inter può chiudere per gli arrivi di #Eriksen e #Moses -