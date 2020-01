Disney+ cambia la data di lancio in Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) Disney+, la piattaforma streaming di proprietà Disney, annuncia un cambiamento nella data di lancio Italiana del servizio. Disney+ cambia la data di lancio in Italia ed Europa: il servizio di streaming sarà disponibile dal 24 marzo in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera al prezzo di €6.99 al mese/€69.99 all'anno. The Walt Disney Company ha fissato il lancio di Disney+ in Europa occidentale per il 24 marzo 2020. Il servizio di streaming verrà lanciato in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Il lancio in altri paesi europei, quali Belgio, Scandinavia e Portogallo avverrà successivamente nell'estate 2020. Qui trovate la nostra guida a Disney+ per capire come funziona. Disney+ offre ... movieplayer

