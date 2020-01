DISASTRO meteo anticiclonico, ADDIO INVERNO? Le risposte (Di martedì 21 gennaio 2020) Un meteo veramente infausto: questo è quello che ci propongono tutti i modelli per l'ultima decade di gennaio. Davvero poche le speranze di un cambiamento, a causa di un anticiclone veramente mostruoso che bloccherà qualsiasi tipo di perturbazione e al tempo stesso non permetterà neanche l'arrivo di correnti gelide sul nostro paese. Quest'anno va così, tra fenomeni meteo estremi: dapprima 20 giorni di piogge ininterrotte, poi un mese senza precipitazioni di alcun tipo, adesso dopo una sfuriata piovosa un nuovo anticiclone impressionante. Impressionante anticiclone in Europa, che condiziona fortemente il tempo di molti stati. Ma allora, che fine ha fatto l'INVERNO di una volta? Purtroppo il meteo di questa stagione invernale è stato particolarmente deludente e quindi viene lecito chiedersi se l'INVERNO sia finito.Ovviamente non possiamo dare una risposta e soprattutto ... meteogiornale

