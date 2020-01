Cessione Sampdoria, 121 milioni di debiti per Ferrero: la mossa ‘disperata’ del numero uno blucerchiato (Di martedì 21 gennaio 2020) Cessione Sampdoria – Brutta sconfitta per la Sampdoria nella gara di campionato contro la Lazio, la squadra blucerchiata è comunque pienamente in corsa per la salvezza con l’arrivo di Ranieri che ha migliorato il percorso in Serie A. Nel frattempo nelle ultime ore arrivano aggiornamenti sul futuro del club. Il presidente Ferrero ha ​presentato la richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma per evitare il fallimento della Eleven Finance società immobiliare e cinematografica, secondo Primocanale, il 31 gennaio 2018 i debiti accumulati da Eleven Finance ammontavano a oltre 121 milioni di euro, troppi per il numero uno blucerchiato. La Sampdoria non rischierebbe il fallimento, la Eleven Finance invece sì. Per evitarlo ed affinchè la richiesta di concordato risulti credibile, Ferrero dovrà scegliere se vendere il proprio patrimonio immobiliare oppure la ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Cessione #Sampdoria, 121 milioni di debiti per #Ferrero: la mossa 'disperata' del numero uno blucerchiato - - Barabba_Sasol : Ferrero, 121 milioni di debiti: la cessione della #Sampdoria è la soluzione? - SimonaSpnz : RT @TuttoIlMercato: ?? News #calciomercato ? È fatta per #Moses all'#Inter: visite mediche nei prossimi giorni ? Il #Pescara ci prova per… -