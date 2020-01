Carriera e famiglia è possibile, ma quanta fatica! (Di martedì 21 gennaio 2020) La differenza in busta paga fra uomo e donna è del 23,7%, il 52% degli intervistati da Accenture rifiuta occupazioni di Management/quadri per le possibili ricadute negative sul work-life balance ma quello che mi dispiace che non traspaia dai molti articoli su questa tematica è l’enorme sforzo che dobbiamo fare noi genitori/dirigenti per mantenere gli standard elevati, spesso anche più degli uomini nostri colleghi, quando si deve gestire oltre al lavoro una famiglia. Sono Giuditta Pasotto, dirigo 4 aziende interconnesse, ho 3 figli, 1 marito, 1 ex marito, 2 cani e 2 gatti. Alcune persone mi hanno detto: ‘non ti ha mica ordinato il dottore di fare tutti questi figli e di avere pure degli animali’, è vero! Non mi è stato ordinato ma quello che volevo era una famiglia, lo volevo più di tutto. Non avevo fatto i conti con i ... huffingtonpost

