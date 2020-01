Bon Iver al Forum di Assago nel 2020: prezzi dei biglietti in prevendita (Di martedì 21 gennaio 2020) Bon Iver al Forum di Assago, per un'unica data in Italia in programma a novembre. Il concerto si terrà il 9 novembre 2020 al Mediolanum Forum e i biglietti per assistere all'evento saranno disponibili in prevendita dal 24 gennaio alle ore 10.00 su TicketOne. Sei mesi dopo il concerto-evento al Castello Scaligero di Villafranca di Verona i fan italiani dei Bon Iver possono contare su un nuovo appuntamento dal vivo. L'ultima volta hanno dovuto attendere sette anni il loro ritorno in Italia, questa volta non passerà così tanto. I Bon Iver annunciano un concerto in programma nella penisola nel periodo autunnale, un unico grande evento dal vivo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che per una notte accoglierà le note indie folk della creatura artistica di Justin Vernon, che dal freddo Wisconsin ha conquistato il mondo con le sue melodie mitologiche e primordiali. In primavera, ... optimaitalia

