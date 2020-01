Bambino pianista suona a 14 anni: Matteo il prodigio (Di martedì 21 gennaio 2020) Matteo Pomposelli è uno di quegli enfant prodige che tutti noi vorremmo essere. Il ragazzo suona il pianoforte da quando ha sei anni e ora che ne ha quattordici è pronto a salire sui palchi per incantare le platee. Romano e romanista, vive con la numerosa famiglia sull’Appia Nuova, precisamente a Quarto Miglio. La sua è una passione vera, pura, su cui lavora da anni con grande maturità: Per me la musica classica è pura emozione. E quando vedo che le persone si emozionano mentre suono, ecco, quella è la mia personale felicità. All’inizio facevo tanti sport – racconta al Messaggero – Calcio, nuoto, tennis, e anche lezioni di piano. Ad un certo punto ho dovuto scegliere, erano troppe attività. Non ho avuto dubbi: ho scelto la musica. Ascolto e studio solo classica, in fondo, le emozioni più profonde riesce a darle solo questa musica. Al momento, le contaminazioni con il ... velvetgossip

