Alex Telles Juventus, sprint bianconero: Paratici vuole portarlo in Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) Alex Telles Juventus – l club bianconero intende rinforzare le corsie esterne con giocatori di prima fascia, in grado di aumentare il tasso tecnico della rosa di Maurizio Sarri. Come riportato da calciomercatoweb, il nome nuovo arriva dal Portogallo con il terzino mancino del Porto, Alex Telles, che continua a prendere tempo per quanto riguarda il rinnovo. In scadenza contrattuale nel giugno 2021, l’obiettivo del Porto è quello di non rischiarlo di perdere a parametro zero com’è successo con gli ex Herrera e Brahimi. Sulle tracce dell’ex Inter continuano ad esserci top club europei con la Juventus sempre molto interessata al brasiliano. Alex Telles Juventus, le ultimissime dal Portogallo Col passaporto Italiano, Alex Telles ha collezionato finora ben 28 presenze condite da cinque gol e otto assist vincenti. Così il club lusitano ha incaricato alcuni intermediari di presentarsi in ... juvedipendenza

