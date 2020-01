A Verona una via intitolata ad Almirante, Segre: «Incompatibile con la mia cittadinanza» (Di martedì 21 gennaio 2020) Una via intitolata a Giorgio Almirante, storico Segretario del Movimento sociale italiano che ha ricoperto la carica di capo di gabinetto al ministero della cultura popolare durante la cosiddetta Repubblica di Salò. È la decisione del consiglio comunale di Verona che ha già ricevuto la condanna della senatrice a vita Liliana Segre. «Oh, povera strada», ha commentato Segre all’agenzia stampa AdnKronos. Secondo la senatrice a vita, la decisione è Incompatibile con la cittadinanza onoraria che le è stata offerta dalla città. «Mi chiedo se sia lo stesso Comune, quello di Verona, a concedere a me la cittadinanza onoraria e poi a intitolare una via ad Almirante: si mettano d’accordo! Le due scelte sono di fatto incompatibili, per storia, per etica e per logica. La città di Verona, democraticamente, faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte che sono ... open.online

