Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 11:30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA Regione A Roma IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’ ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASISIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA ALL ALTEZZA DEL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI E SULLA PONTINA PRESTARE ATTENZIONE A CANTIERI MOBILI NEL TRATTO CASALAZZARA E APRILIA PER LAVORI SUL MANTO STRADALE IN DIREZIONE Roma UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO: QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, RESTERA’ CHIUSA ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -