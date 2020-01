Uomini e Donne, sfiorata una rissa nello studio. Ecco i dettagli (Di lunedì 20 gennaio 2020) sfiorata una rissa Le puntate di Uomini e Donne regalano sempre colpi di scena ai telespettatori. Domani, 20 gennaio, andrà in onda la scelta di Giulio Raselli che sarà sostituito da Daniele Dal Moro. Nonostante le corteggiatrici Giovanna e Giulia si siano arrabbiate per la sua ambiguità, tutti sperano che possa andare via con colei che sceglierà. Secondo Gianni Sperti il tronista non è all’altezza di Giovanna, dal momento che risulta essere molto più matura. L’altra, invece, potrebbe fare al caso suo per la giovane età. Per quanto riguarda il ‘collega’ Carlo Pietropoli, sembra che le cose non stiano andando bene. Nell’ultima puntata è quasi arrivato alle mani con Lorenzo Riccardi. Per fortuna i due si sono limitati alle parole. ‘Tutti ti considerano un bamboccione, ma nessuno te lo dice’ Il fatto che si sia sfiorata una rissa nello studio, ha ... kontrokultura

