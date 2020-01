Tony Colombo e Tina Rispoli contro Fanpage.it: “Tutta fiction, siete fan di Gomorra” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La puntata di ieri, domenica 19 gennaio 2020, di "Non è l'Arena" ha visto protagonisti Tony Colombo e Tina Rispoli, il noto cantante neomelodico e la vedova del boss Gaetano Marino. La coppia è stata chiamata per rispondere rispetto a quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage.it, Camorra Entertainement. In studio era presente anche il direttore della testata, Francesco Piccinini, contro il quale sia Colombo che la moglie si sono sono più volte scagliati, eludendo le risposte alle domande più spinose sull'appartenenza ad ambienti camorristici: "Lei ha visto troppe fiction su Netflix, lei ama Gomorra, insieme a Roberto Saviano". fanpage

