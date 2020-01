Tesla - Via libera all'acquisto dei terreni per la Gigafactory tedesca (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Tesla compie un ulteriore passo nel progetto di costruzione della sua prima Gigafactory in Europa. Il consiglio di amministrazione, secondo quanto comunicato della autorità tedesche e confermato da un portavoce, ha approvato il contratto di compravendita per un'area di 300 ettari ai margini del parco industriale Freienbrink di Gruenheide, un comune del Brandeburgo a Sud-Est di Berlino.Il prezzo. La Casa californiana sborserà per i terreni solo 40,91 milioni di euro, anche se il prezzo pattuito potrebbe subire modifiche nel caso il parere chiesto a un esperto indipendente dovesse mostrare valori differenti. Ciò nonostante, si tratta di un esborso decisamente contenuto per la Tesla, in particolare rispetto a quanto pagato per la Gigafactory di Shanghai: 973 milioni di yuan, pari a poco più di 126 milioni di euro, per 86,5 ettari di terreni.Le ... quattroruote

