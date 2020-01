Onda gravitazionale dalla direzione di Betelgeuse, è legata alla supergigante rossa? Potrebbe essere un evento cosmico sconosciuto o semplicemente nulla (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le onde gravitazionali sono causate da eventi disastrosi che avvengono nell’universo. Le stelle di neutroni che alla fine si fondono dopo aver ruotato l’una intorno all’altra per un lungo periodo di tempo, per esempio, sono in grado di crearle, così come due buchi neri che entrano in collisione. Ma a volte si verifica un’esplosione di onde gravitazionali che non ha una chiara causa. È il caso dell’Onda gravitazionale rilevata il 14 gennaio dal Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), rinominata S200114f. L’Onda gravitazionale proveniva dalla stessa area del cielo che ospita la stella Betelgeuse. Questa stella ha mostrato un comportamento strano di recente e si prevede che esploda in una supernova in futuro. Le due cose potrebbero essere connesse? La supergigante rossa Betelgeuse si sta comportando in maniera strana, astronomi in fermento: sta per esplodere in ... meteoweb.eu

